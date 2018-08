Moavero come Boldrini: paragona gli emigrati italiani ai clandestini

Nell’anniversario della tragedia di Marcinelle, il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi ricorda

“i tanti italiani che lasciarono le terre natie cercando all’estero un futuro migliore per sé e per i propri figli”. “Riflettiamo con consapevolezza e giusto orgoglio su queste esperienze di molti fra i nostri padri e nonni. Riconosciamo, con convinto rispetto, il loro inestimabile contributo alla storia d’Italia e dei luoghi dove si recarono. Non scordiamoci mai dei loro sacrifici. Pensiamoci, quando vediamo arrivare in Europa i migranti della nostra travagliata epoca”, scrive in un messaggio agli italiani all’estero in occasione della Giornata del Sacrificio del Lavoro Italiano nel Mondo.