L’Africa puo’ risorgere liberandosi dalla cupola francese

di Byoblu

In Africa conflitti e saccheggi non hanno mai visto la fine. Mohamed Konare, Leader del nascente Movimento Panafricanista, sta guidando gli africani verso una mobilitazione mondiale che potrebbe stravolgere gli equilibri di un sistema che ci coninvolge tutti, come inconsapevoli carnefici. In questa intervista, concessa in esclusiva a Byoblu, Konare racconta della sua terra, da troppo tempo martoriata, e di popoli e tradizioni che si perdono nella notte dei tempi.

Come e perchè i giovani africani si mettono in viaggio verso l’Europa? Quale è il complicato scenario politico e quali i meccanismi economici che incatenano il continente nero?

Per Byoblu, intervista a cura di Eugenio Miccoli.