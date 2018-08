A Torino la prima casa dʼappuntamenti con bambole in silicone

Sbarca anche a Torino, dopo Spagna, Mosca e Parigi, la prima casa d’appuntamenti con sex doll in silicone. Le bambole-robot, perfette riproduzioni in silicone, alte un metro e sessanta, sono realizzate dall’azienda Lumi Dolls che, in un luogo ancora tenuto segreto, ne mette a disposizione 7, più una versione maschile.

A organizzare gli incontri sotto la Mole, a partire da settembre, un gruppo di amici torinesi che si getta nell’avventura imprenditoriale a luci rosse. Ottanta euro per mezz’ora d’intrattenimento, 100 per un’ora e 180 per due ore.

Nessun problema di salute o di incappare in qualche reato, come si precisa su Mole24.it. La catena spagnola Lumi Dolls, infatti, sarebbe in possesso di certificazioni europee e di materiali idonei per l’igienizzazione dei modelli ogni volta che ne vengono usati.

Inoltre, nel “bordello tecnologico” di Torino con le bambole in silicone non si commette sfruttamento della prostituzione. Le sex doll sono anche in vendita online, con prezzi da 700 a 2mila dollari.

