Quirinale e fake: la parola agli esperti

di Guido da Landriano – – scenarieconomici.it

Nelle polemiche per gli attacchi dei “Troll” e dei Fakebot al Quirinale ci è venuta voglia di rinnovare un po’ l’utilizzo di uno strumento utile per analizzare i follower di twitter: TwitterAudit. Questo strumento permette di individuare quanti profili Fake o inattivi seguano un certo personaggio pubblico.

Facciamo un esempio pratico:

Oppure lo stesso scenarieconomici.it

Donald Trump, per indicare un uomo politico di statura mondiale

Vladimir Putin ha un ottimo punteggio , del resto i troll sono russi…..

Quale sarà il punteggio del Quirinale?

Ora Twitteraudit campiona 5000 utenti, nella versione gratuita, ma in quella a pagamento fa un audit completo dei follower aiutando ad eliminare quelli “Fake” o inattivi. Per la rilevante cifra di 29,99 dollari mensili vi fa uno vero e proprio screening del vostro profilo. Evidentemente nessuno ha la bellezza di 29,99 dollari mensili per dare una ripulita al profilo Twitter. Se no si rischia di dare l’impressione di essere dei veri e propri esperti di “Fake”, nel senso di coltivarli…