Gallipoli: spacciano droga anche a minorenni, arrestati 7 richiedenti asilo

Gallipoli (Le) – Blitz antidroga nella località balneare «Baia Verde»: i Carabinieri stanno eseguendo in queste ore 7 fermi per spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso, a carico di altrettanti spacciatori extracomunitari che avevano messo in piedi una florida attività; altre 18 persone sono

state denunciate a piede libero. Il provvedimento, emesso dalla Procura di Lecce, è scattato in seguito all’indagine condotta dai Carabinieri tra il 13 luglio e il 5 agosto 2018 con l’utilizzo di telecamere. (www.firenzepost.it)

Immediato intervento su facebook del ministro Salvini, che aggiunge particolari che i mass media ignorano o nascondono.

«I Carabinieri hanno fermato a Gallipoli (Lecce) sette immigrati richiedenti asilo, gambiani e senegalesi, per spaccio di droga, venduta anche a minorenni. Scommettiamo che nessun tg darà la notizia? Sto lavorando per fermare questo schifo, rimandare a casa questi delinquenti e non farne arrivare altri. Io non mi fermo».