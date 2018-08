Chiavari, cartello in gelateria: ‘persone non vaccinate non sono benvenute’

In gelateria entrano solo le persone vaccinate. Questa la decisione del proprietario di un esercizio di Chiavari che ha affisso all’ingresso del proprio negozio un cartello che su Facebook è presto diventato oggetto di insulti e polemiche:

“Free-vax, no-vax, siete un pericolo per la comunità in cui vivete. I vostri incolpevoli figli dovrebbero essere tenuti fuori dalle scuole dove, oltre alla propria, metteranno a rischio la vita di quasi 10.000 bambini immunodepressi che per questo non hanno potuto vaccinarsi. I vaccini sono uno strumento di vita, senza se e senza ma. Non voglio nel mio paese le vostre leggi omicide e faccio a meno del vostro denaro. Non siete i benvenuti nella mia gelateria. Matteo Spinola”