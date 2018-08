Don Biancalani, omelia nella chiesa deserta: “Sono solo come Gesù Cristo”

Si sente solo don Biancalani. Di quella solitudine che Cristo ha conosciuto bene, dice. È lui stesso a spiegarlo, durante l’omelia nella chiesa deserta di Vicofaro.

La parrocchia è al centro di polemiche perché alcuni migranti ospitati sono stati arrestati per spaccio di droga.

«Voglio rassicurare tutti – dice il don – perché quello che è accaduto giovedì sera è, per quanto ne sappiamo, il gesto di qualche balordo, qualcuno che ha sparato a salve e che non è legato a gruppi estremisti». Una goliardata, la chiama don Massimo. Il riferimento è ad una presunta sparatoria.

Appena un anno fa, il parroco dei migranti (sono cento quelli ospitati nelle sue parrocchie, dentro o fuori progetto) dichiarava guerra «ai razzisti e ai fascisti», postando sui social i sorrisi dei suoi ragazzi immortalati in costume da bagno in un pomeriggio in piscina.

«La solitudine di Gesù è quella che talvolta sperimentiamo anche noi – dice durante l’omelia –. E’ l’assenza o la lontananza della comunità ecclesiale, di cui non capisco i motivi. Qui ci sono cento ragazzi che avrebbero bisogno di incontrare altre persone, di condividere le loro storie. Fa soffrire l’indifferenza della chiesa. Quello che vorrei far capire è che domani non saremo giudicati per le messe domenicali alle quali abbiamo partecipato ma per la cura che abbiamo avuto degli uomini. Quando la sera ci bussano alla porta chiedendoci un posto dove poter dormire, noi ci assumiamo dei rischi, certo, ma tenere le porte aperte è l’esperienza della nostra umanità che si realizza. Quando alziamo i muri, siamo noi stessi che moriamo».

«Abbiamo iniziato questa accoglienza rispondendo all’appello di Papa Francesco nel 2015 – chiarisce don Biancalani – ma è un appello che ci viene da lontano, dal Vangelo, ed è una richiesta a cui nessun cristiano può sottrarsi, perché non è opzionale».

