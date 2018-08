Notizia di reato infondata, archiviata inchiesta su Savona

TRANI, 3 AGO – La notizia di reato è infondata: per questa ragione il gip del Tribunale di Trani, Raffaele Morelli, ha archiviato l’inchiesta per usura bancaria a carico di 62 ex o attuali figure apicali di Monte dei Paschi, Bnl, Unicredit e Popolare di Bari, ma anche di Banca d’Italia e Ministero del Tesoro. Tra loro anche l’attuale ministro delle Politiche Europee, Paolo Savona.

Erano stati indagati per aver praticato, secondo l’accusa, tassi e interessi usurari sui finanziamenti concessi, dal 2005 al 2012, ad alcuni imprenditori del Nord Barese. ansa