Brasile, Bergoglio scrive a Lula: “prega per me”

Papa Francesco ha inviato un breve messaggio scritto a mano all’ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, in prigione per corruzione da aprile.

“A Luiz Inacio Lula da Silva, con la mia benedizione chiedendogli di pregare per me, Francesco”, recita la dedica scritta sulla copia di “La verità vincerà“, consegnata all’ex ministro degli Esteri di Lula Celso Amorim, che ha incontrato il Pontefice ieri in Vaticano.

Dalla sua cella Lula ha ricevuto una foto del messaggio, che è stata pubblicata anche sulla pagina Facebook ufficiale di Lula. Amorim era accompagnato dall’ex ministro argentino Alberto Fernandez e dall’ex senatore cileno Carlos Ominami.L’udienza è durata un po’ più di un’ora, ha affermato l’ex ministro brasiliano in un video pubblicato sulla pagina Facebook. “Il tema principale è stato la situazione del presidente Lula, che segue con interesse e che lo preoccupa”, ha dichiarato Amorim parlando di “un incontro storico” con il Pontefice. (fonte afp)