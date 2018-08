Moncalieri: identificati i lanciatori di uova «Era per gioco»

Sono stati identificati dai carabinieri di Moncalieri i tre ragazzi che hanno ferito alcune persone lanciando da un’auto in corsa. Si tratta di tre ragazzi italiani abitanti a Vinovo, La Loggia e Moncalieri, che hanno utilizzato una Fiat Doblò, intestata al padre di uno loro. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, sono partite SOLTANTO dopo le dichiarazioni della discobola Daisy, militante del Pd, e il Doblò è lo stesso segnalato la sera del 25 luglio in strada Genova, a Moncalieri, nel torinese, quando tre donne erano state bersagliate da altri due lanci.

Sette episodi

Il proprietario è stato accompagnato in caserma e ha chiarito che il veicolo veniva utilizzato spesso dal figlio 19enne, soprattutto di sera. Quest’ultimo, alla presenza del difensore di fiducia, ha ammesso la sua responsabilità in almeno 7 episodi analoghi avvenuti in un paio di mesi e ha fatto i nomi dei suoi complici. Si tratterebbe di due coetanei e verranno tutti denunciati per lesioni e omissione di soccorso. Il giovane ha ammesso che da un paio di mesi per «gioco» lanciava le uova ai passanti.

