Pesaro, raffica di furti. Svaligiata anche la casa di Baldantoni (Pd)

Pesaro – Raffica di furti. I ladri sono andati anche a casa di Giorgio Baldantoni, in via Ruffini, a Villa Fastiggi. Qui, due persone si sono introdotte dalla porta finestra attraverso la quale (è un piano terra) si accede alla camera da letto del noto esponente Pd. Qui hanno aperto una cassaforte e hanno rubato gioielli e contanti (pare per circa 400 euro) prima di dileguarsi. Lo riporta Il Resto del Carlino.

«Sono molto arrabbiato – dice Baldantoni – perchè questa gente ha agito davvero senza vergogna. Pieno giorno, c’erano i bambini che giocavano sui terrazzi, mio figlio era al piano di sopra, io ero fuori e mia moglie anche, è stata lei a scoprire il furto, e non li ha incontrati credo per una manciata di secondi. Mi ha detto la mia vicina che i bambini di casa sua hanno visto due persone con una tuta da lavoro, forse si sono travisati, e i bambini si sono accorti che qualcosa non andava perchè hanno visto la mia cagnolina uscire dal recinto. Fortuna che alcuni soldi in contanti li avevo con me, perchè dovevamo darli ad una parente che ci ha fissato la vacanza». Baldantoni ha fatto poi denuncia alla polizia.

Altro furto tentato in via Settembrini, uno consumato invece in via Lago di Misurina, a Villa Ceccolini, in una casa dove sono stati rubati gioielli e una tv, e in un ristorante cinese, «La Cina», di viale Trieste, al civico 94, il cui bottino non è stato precisato.