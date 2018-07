RAI, Ok del cda: a maggioranza Marcello Foa presidente

ROMA, 31 LUG – Il cda della Rai ha nominato a maggioranza – a quanto si apprende – Marcello Foa presidente della tv pubblica. In consiglio Rita Borioni (Pd) avrebbe votato contro la nomina di Foa alla presidenza, mentre Riccardo Laganà, consigliere eletto dai dipendenti di Viale Mazzini, si sarebbe astenuto. ansa

Per essere effettiva la candidatura di Foa dovrà essere ratificata domani con il voto a favore di due terzi della commissione di Vigilanza Rai.

Claudio Borghi (Lrga): “Lo conosco personalmente, penso che sia la persona più esperta di giornalismo tra quelle che conosco. E’ un gran signore, non può essere considerato secondo a nessuno per un incarico nel mondo dell’informazione. E’ stato mio collega a Il Giornale, trovo veramente sorprendente la posizione di Forza Italia. Capisco dire di no a Travaglio, ma non so con quali motivazioni si possa dire che non va bene uno che è stato caporedattore del tuo giornale. Sono stupito, pensavo che di fronte a un nome come Foa Forza Italia si togliesse il cappello. Ma evidentemente i meccanismi politici portano a questo”.

Lo afferma il presidente della commissione Bilancio della Camera Claudio Borghi in un’intervista a radio Cusano Campus.