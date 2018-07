Guardia costiera libica salva 611 migranti e li porta in Libia

La Guardia Costiera Libica nelle ultime ore ha salvato e riportato a terra 611 immigrati.

“Le Ong protestano e gli scafisti perdono i loro affari? Bene, noi andiamo avanti così!.”. Lo scrive sui social il vice presidente del Consiglio e ministro dell’Intero, Matteo Salvini.

“La Guardia Costiera italiana non ha coordinato e partecipato a nessuna di queste operazioni, come falsamente dichiarato da una Ong straniera e da un parlamentare di sinistra male informato” conclude Salvini.

Ricordiamo che, in Libia, i migranti vengono accolti da Unhcr e Oim (ONU), non dai torturatori, come vogliono fa credere scafisti e trafficanti.