Roma, bus Atac vandalizzati. La figlia di Asia Argento inchiodata dai social

Scritte sui sedili, “tag”, poi fotografati ed esposti sui social. Esplode l’ira del web contro la giovane figlia di Asia Argento, 16enne ribelle che non ha paura di mostrarsi agli occhi dei romani, anche con gesti discutibili.

Come riportato da “Roma fa schifo”, la giovane si è infatti resa protagonista di alcune storie Instagram. Un’immagine di un sedile scarabocchiato, al quale era stato apposta la scritta “imbrattato”, forse per sottolineare il concetto. Il tutto è stato catturato da alcuni screen shot, ed ora il mondo del web insorge contro la nipote di Dario Argento, chiamata prendersi le proprie responsabilità.

“A Roma l’atmosfera di abbandono e impunità è tale che anche se sei un personaggio pubblico, puoi permetterti di danneggiare quello che è di tutti e vantartene sui social media”, commenta amaro il noto blog di denuncia romano. Il quale punta poi il dito contro il sindaco Raggi, colpevole di non punire i vandali ma di ospitarli in Campidoglio, come accaduto ai giovani che hanno gettato le biciclette nel Tevere filmando il tutto.

www.affaritaliani.it