India, monsoni record: pesci nuotano in corridoi dell’ospedale

I monsoni, che da maggio in India hanno causato 545 morti, hanno provocato l’allagamento di un ospedale nello stato del Bihar, nel nord-est del paese, dove i pesci si sono trovati a nuotare nei corridoi, riferiscono le autorità locali. Mentre l’acqua sporca invadeva le corsie del reparto terapia intensiva dell’ospedale universitario Nalanda di Patna, i pazienti si sono dimostrati all’altezza del loro nome: si sono sistemati come meglio potevano sui letti in attesa della fine dell’onda di marea. Un parente ha anche pescato un pesce.

“Una parte del pianoterra è stata inondata ieri a seguito dell’ostruzione di un tubo in ragione delle forti piogge” ha detto all’AFP il direttore dell’ospedale Sitaram Prasad.La disavventura illustra i problemi che i monsoni creano ogni anno alle infrastrutture indiane, portando morte e distruzione. Da giugno a settembre decine di migliaia di immobili e abitazioni vengono regolarmente allagati. Da maggio 545 persone sono morte a causa di piogge che in un modo o nell’altro influiscono sulla vita di un milione di persone. Nel solo stato dell’Uttar Pradesh, a ovest del Bihar, i crolli di case o muri hanno ucciso da giovedì quasi 80 persone, secondo il respsonsabile dei servizi di emergenza locali Sanjay Kumar. (fonte Afp)