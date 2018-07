Disabile rinchiusa per rubarle la pensione, Fontana: “galera a vita”

ALESSANDRIA, 30 LUG – “Ad Alessandria fatti agghiaccianti: una donna con disabilità segregata da un aguzzino e tenuta in condizioni igieniche terribili, pare con l’obiettivo di rubarle la pensione. Per il responsabile di un simile orrore, a mio modo di vedere, c’è un solo posto: la galera a vita. Nessuna clemenza per chi approfitta delle persone fragili”.

Così su Facebook il ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana dopo l’operazione della polizia municipale che in via Brescia, ad Alessandria, ha liberato la donna segregata dal suo aguzzino.