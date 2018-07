Lia Quartapelle (Pd): “a Renzi l’aereo serviva per viaggiare comodo”

Se Matteo Renzi da premier aveva deciso di compare un intero aereo – costosissimo – come l’ormai famoso Airbus Renzi, era solo per “viaggiare più comodo e arrivare riposato ai vertici internazionali“.

La deputata Pd Lia Quartapelle è riuscita nell’impresa di farsi ridere in faccia anche da uno come Manlio Di Stefano, ostinandosi a difendere a Stasera Italia su Rete4 l’acquisto dell’ex premier. Di Stefano le ha ricordato come anche l’attuale premier, Giuseppe Conte, viaggia e partecipa a incontri internazionali senza avere la necessità di un aereo privato: “E arriva anche bello”. Sarà.