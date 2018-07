Romeno ubriaco forza posto di blocco e travolge un’auto: gravissima una donna

Cascina (Pisa), 28 luglio 2018 – Una 34enne di Cascina è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Pisa dopo essere stata travolta nella notte a Cascina, mentre era a bordo della sua auto, da un 40enne romeno risultato poi ubriaco. L’uomo – scrive La Nazione – era in fuga dopo aver forzato un posto di blocco dei carabinieri alla guida di una Jaguar di sua proprietà. Una volta arrestato dai carabinieri è risultato avere un tasso alcolemico cinque volte superiore ai limiti di legge.

Per lui l’accusa è di resistenza e lesioni gravissime. Quando i militari gli hanno intimato l’alt per un normale controllo stradale, lo straniero ha accelerato tentando di investire un carabinieri, e proseguendo la fuga a folle velocità per il centro di Cascina per terminare la sua corsa dopo avere urtato l’auto della cascinese che ha riportato lesioni molto gravi. Ferito anche l’automobilista straniero che dopo essere stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale di Pontedera è stato trasferito in carcere.