RAI, Pd chiede a Forza Italia di votare contro Marcello Foa

La strada che dovrebbe portare Marcello Foa alla presidenza della Rai è tutta in salita. Le opposizioni, infatti, si schierano compatte contro il giornalista indicato dal governo M5s-Lega. Contro Foa, rinasce il “patto del Nazareno”. Il Pd, infatti, ha chiesto a Forza Italia di votare contro la designazione in commissione di Vigilanza Rai, e la capogruppo azzurra, Mariastella Gelmini, ha fatto sapere che “nelle prossime ore si cercherà ancora il dialogo con tutte le altre forze politiche per individuare una figura terza, di garanzia. Per ora quella a Foa da parte nostra è un no”. E ancora, ha aggiunto, che proponendo Foa al buio “il governo ha utilizzato un metodo sbagliato”.

Per l’elezione del presidente sono necessari i due terzi dei 40 voti dei deputati e senatori che compongono la commissione. Servono dunque 27 voti: oltre a quelli di Lega e M5s (21 complessivamente), se ne devono trovare altri 6 pronti ad appoggiare il nome di Foa. Scontato il “no” del Pd, si rendono fondamentali i sei voti di Forza Italia (sono 7 i commissari azzurri, ma il presidente Barachini per prassi non vota). Ad ora, dunque, Foa non verrebbe eletto.

www.liberoquotidiano.it