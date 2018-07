Firenze: tre militanti della Lega aggrediti a un gazebo

Tre militanti della Lega aggrediti a un gazebo a Firenze: è quanto denuncia la Lega locale in una nota. “Tre estremisti, presumibilmente legati ai centri sociali, hanno aggredito i militanti della Lega di Firenze, mettendo sottosopra un gazebo e gettando in strada il materiale che stavano democraticamente distribuendo alle persone”, si legge nella nota in cui si precisa che l’episodio è avvenuto in via Masaccio. “Il peggio si è evitato solo grazie al rapido intervento degli agenti della Digos che hanno fermato l’atto vandalico, identificando gli aggressori”.

“Abbiamo ricevuto, inoltre, improperi verbali di tutti i tipi, anche da passanti di una certa età – sostiene la responsabile leghista di quartiere Sonia Grimaldi -. La libertà di manifestazione in questo Paese, se non si è allineati a sinistra, è tuttora ostacolata e messa in discussione anche fisicamente”.

Di “fatto gravissimo” ha parlato il segretario provinciale del partito Alessandro Scipione che sottolinea “la profonda insicurezza che c’è nella città di Firenze, e il fatto come sia l’estrema sinistra quella realmente intollerante ed antidemocratica. È la seconda aggressione che avviene in meno di un anno nei confronti di un nostro gazebo a Firenze. Un episodio triste per la democrazia fiorentina, soprattutto perchè mai le istituzioni cittadine hanno espresso la loro solidarietà ai nostri militanti vittime di violenza”. AGI