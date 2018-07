Fiano (Pd) insulta gli italiani “razzisti che non affittano case ai Rom”

Altissima tensione nello studio de L’aria che tira su La7 sull’asse che unisce il piddino Emanuele Fiano ad Alessandro Morelli della Lega. Si parla di campi rom e dello sgombero del Camping River.

Nel corso del dibattito, Fiano afferma che “la politica deve trovare una soluzione” perché, questo il sunto del suo pensiero, gli italiani non vogliono affittare le case ai rom. Affermazione che lascia perplesso Morelli: “E cosa fanno? Dicono oddio i rom e li chiudono fuori di casa? Non gli affittano le case?”. E Fiano: “No, perché in Italia c’è il razzismo”. E a quel punto il leghista sbotta: “Ma che razzismo, ma dai. Ragazzi, se c’è un paese che non è razzista è l’Italia. Non puoi dare dei razzisti agli italiani”. A quel punto, gli animi si infiammano, con Fiano che ripete ossessivamente “posso parlare? Posso parlare? Posso parlare?”. E sedare gli animi non è la più semplice delle imprese.