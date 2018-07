Mattarella: la politica deve governare il linguaggio, contrastare l’astio sul web

Nel web si incontrano spesso “rissa, astio che rischiano di seminare nella società i bacilli della divisione” ma “sta a chi opera nelle istituzioni politiche e nel giornalismo non farsi contagiare da questo virus ma contrastarlo”, “farne percepire il grave danno per la convivenza e per ciascuno”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l’incontro al Quirinale con la stampa parlamentare per la cerimonia del Ventaglio. Mattarella ha quindi ricordato “il dovere di governare il linguaggio con il coraggio di andare anche contro il senso comune”.

“La dimensione digitale è un grande contributo. Siamo tutti consapevoli degli usi distorti talvolta allarmanti, astiosi, dell’introduzione di semi che alimentano preconcetta ostilità. Sta a chi opera nella politica e nel giornalismo non farsi contagiare da questo virus ma contrastarlo.”

Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando dal Quirinale. Il capo dello Stato ha sottolineato anche “l’importanza primaria della libertà di informazione che non è un prodotto ma un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione”. (ANSA)