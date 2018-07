Fico: “l’accoglienza è un valore, migrazioni sempre esistite”

“Le migrazioni sono un fenomeno che è sempre esistito, per questo va gestito con intelligenza. L’accoglienza è un valore ma tutti devono fare la propria parte, Ue non ci lasci soli come spesso ha fatto in passato”.

“dell’immigrazione non si deve parlare con la pancia, ma con umanità”

Queste le parole di Roberto Fico, presidente della Camera, a margine della presentazione del volume della rivista “Limes” su Papa Francesco.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev