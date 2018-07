Napoli, consigliere comunale extracomunitario parla a stento l’italiano

Il signore che vedete nel video qui sotto è il primo consigliere extracomunitario al Comune di Napoli e pare che sia in Italia da 20 anni. Si chiama Fernando Viraj Prasanna, classe 1977, originario dello Sri Lanka, è stato eletto con 504 voti. Segni particolari? Parla un pessimo italiano, come si sente nello stesso video. E la circostanza scatena Giorgia Meloni, che tuona su Facebook: “Meraviglie del multiculturalismo. Il primo consigliere extracomunitario al Comune di Napoli, che rappresenterà le comunità straniere del territorio, non parla italiano. Un ottimo requisito per partecipare alle riunioni del consiglio comunale. Vabbè”.