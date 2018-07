Campi Rom, Salvini: “Corte Ue non bloccherà il ripristino della legalità”

“Non sarà la Corte europea a bloccare il ripristino della legalità”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, al termine dell’incontro al Viminale con la sindaca di Roma, Virginia Raggi, con cui ha fatto il punto sulla sicurezza a Roma.

“A me interessa che la legalità, a prescindere dalle lettere delle Corti, venga ripristinata. Ho messo a disposizione la forza pubblica per garantirlo – aggiunge Salvini – Mi sembra che il Comune abbia risposto in meno di 24 ore alla Corte” europea dei diritti dell’uomo sulla sospensione dello sgombero del campo rom Camping River.

Per Salvini “è una Corte curiosa quella che ci mette alcuni anni a rispondere su alcuni quesiti e una manciata di minuti per arrivare ad altre decisioni”, conclude tornando sul pronunciamento della Corte europea.