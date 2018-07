Bologna: violenza sessuale, arrestato maghrebino

Incontra pusher che conosce di vista: lui le offre droga, lei accetta e lui tenta di violentarla Una ragazza incontra un pusher che conosce di vista, lui la invita a casa per farsi uno spinello e lei accetta. Quando lo spacciatore tenta di violentarla, la giovane riesce a fuggire e lo denuncia. In manette un marocchino gia' noto alle forze dell'ordine. Geplaatst door Ètv op Dinsdag 24 juli 2018

BOLOGNA, 24 LUG – Un uomo di circa 30 anni, di nazionalità marocchina, è stato arrestato dalla polizia perché accusato di aver aggredito una ragazza di 23 anni che lo ha denunciato per una violenza sessuale.

La giovane, nella mattinata di ieri, ha raccontato alla polizia un episodio avvenuto venerdì: in zona universitaria ha incontrato il 30enne, che lei conosceva e l’ha invitata ad accompagnarlo a casa di un amico, con la scusa di fumare insieme. Quando però sono arrivati lui si è spogliato e l’ha aggredita. Lei è riuscita a divincolarsi e a fuggire. In mattinata, dopo averlo raccontato ad alcuni amici, ha fatto denuncia in Questura.

Nel pomeriggio, sempre in zona universitaria, i due si dono nuovamente incontrati e lui ha tentato un approccio. A quel punto lei lo ha allontanato e chiamato la Polizia che lo ha arrestato e accompagnato in carcere. ansa