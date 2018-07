Droga: nigeriano arrestato e scarcerato, torna subito a spacciare

Empoli, 22 luglio 2018 – Era stato arrestato insieme ad altre cinque persone per spaccio di eroina dai carabinieri. Rimesso in libertà, era tornato immediatamente a smerciare sostanze. Adesso è stato di nuovo arrestato.

E’ accaduto a Empoli a un cittadino nigeriano senza fissa dimora. Believe Isioma Ejime, 25 anni, è stato sorpreso mentre veniva pagato da un tossicodipendente per una dose. Il primo arresto si riferisce a venerdì. L’operazione di venerdì, con sei nigeriani finiti in manette, aveva permesso di recuperare dosi di droga e circa mille euro in contanti.

Come scrive LA NAZIONE, il nigeriano è stato arrestato e lunedì tornerà nuovamente davanti al giudice. Nelle tasche dell’arrestato sono stati trovati 80 euro in contanti che sono stati sequestrati insieme alla dose di eroina.