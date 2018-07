Prato: rissa tra marocchini con bastoni e coltelli, un ferito grave

Prato, 21 luglio 2018 – Quattro marocchini sono stati arrestati per una rissa avvenuta ieri all’alba in via Baldanzi: uno di loro, un venticinquenne, è stato ricoverato in codice rosso per le gravi ferite riportate. Sull’episodio indaga la polizia, che è intervenuta in seguito all’allarme lanciato da alcuni residenti.

La questura pratese – scrive la Nazione – è al lavoro per identificare le persone che si sarebbero affrontate con bastoni e coltelli, oltre che per comprendere le cause della lite. Al momento non è stato chiarito il numero effettivo dei partecipanti alla lite. Secondo quanto ricostruito una parte di coloro che hanno partecipato agli scontri aveva come dimora uno stabile abbandonato nei pressi del luogo dello scontro.