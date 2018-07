No Tav, razzi e petardi contro cantiere in Valle di Susa

TORINO, 21 LUG – Torna a farsi sentire la protesta No Tav in Valle di Susa. Momenti di tensione si sono registrati ieri sera a Chiomonte, durante “l’apericena” del campeggio No Tav, tradizionale iniziativa estiva del movimento che si oppone alla Torino-Lione.

Un gruppo di 150 persone si è avvicinato al varco 1 del cantiere della nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità. I manifestanti hanno lanciato razzi e petardi contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con lacrimogeni. Sul posto gli agenti della Digos e i carabinieri. Un forte temporale ha poi costretto i manifestanti a lasciare la zona. (ANSA)