Macerata: chiusi due negozi di cannabis. Fontana: chiarire attività dei ‘grow shop’

ROMA, 20 LUG – “Grazie al questore Antonio Pignataro e ai suoi uomini

per l’importante operazione di polizia che, a Macerata, ha consentito

di chiudere due negozi specializzati nella vendita di prodotti a base

di cannabis, il cui titolare è stato indagato in stato di libertà per

attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Fatti come questo devono

indurre ad accendere i riflettori sui cosiddetti ‘grow shop’, la cui

diffusione crescente non può passare inosservata e deve essere oggetto

di chiarimenti. E’ quindi necessario un approfondimento degli aspetti

legati ai presupposti giuridici in base ai quali certi prodotti sono

oggi venduti al pubblico in assenza di una specifica

regolamentazione”.

Così il ministro Lorenzo Fontana, con delega all’antidroga,

sull’operazione condotta dalla polizia a Macerata e ad Ancona.