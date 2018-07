“Josefa strumentalizzata. Non meritano risposte Ong che scappano e minacciano””

“Non meritano risposta le ong che insinuano, scappano, minacciano denunce ma non svelano con trasparenza finanziatori e attività. La denuncia di Josefa? Qualcuno strumentalizza una vittima per fini politici”.

E’ quanto si apprende da fonti del Viminale dopo l’annuncio di Proactiva Open Arms dell’intenzione della donna di denunciare l’Italia e la Libia. “Noi denunceremo chi, con bugie e falsità, mette in dubbio l’immensa opera di salvataggio e accoglienza svolta dall’Italia.

Se la Ong spagnola – proseguono le fonti – ha preferito rifiutare l’approdo in Italia per scappare altrove, è un problema suo. I porti siciliani erano aperti anche per accogliere i cadaveri a bordo, e per questo alla ong era stata esclusa l’opzione Lampedusa: l’isola è infatti sprovvista di celle frigorifere per i corpi”. (AdnKronos)