Bologna: richiedenti asilo per la cura del verde e della città

Assumere italiani disoccupati e pagarli regolarmente? Niente da fare. Il comune di Bologna preferisce far lavorare gratis i migranti.

Il Comune di Bologna vuole infatti impiegare i richiedenti asilo nella cura del verde e della città. I primi 30 sono già al lavoro, come volontari, per ripulire gli spazi pubblici. Ora il Comune vuole estendere questa iniziativa e per avere delle proposte si rivolge al Terzo settore.

di Etv