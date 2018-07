15 migranti sbarcano a Lampedusa, salpati dalla Tunisia

Una piccola imbarcazione con a bordo 15 migranti è approdata ieri sera a Lampedusa dopo essere stata intercettata da una motovedetta della Guardia costiera a poche miglia dalle coste dell’isola. Si tratta di 6 uomini e 9 donne, una delle quali incinta, in prevalenza subsahariani, che hanno riferito di essere salpati dalla Tunisia. Come di prammatica, una volta sbarcati hanno raccontato di aver subìto torture in Libia prima di trasferirsi in Tunisia per imbarcarsi. ASKANEWS