Trump invita Putin negli Usa, lo vuole a Washington in autunno

Donald Trump ha invitato il presidente russo, Vladimir Putin, a Washington per il prossimo autunno. Lo ha fatto sapere la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders. Trump ha chiesto al suo consigliere per la sicurezza nazionale, John Bolton, “di invitare il presidente Putin a Washington in autunno e queste discussioni sono già in corso”, ha scritto Sanders su Twitter. Questo mentre i consiglieri del presidente americano cercano di capire i dettagli discussi nell’incontro a porte chiuse tra i due leader a Helsinki, in Finlandia.