Napoli: 15enne presa a pugni da extracomunitario

Ieri sera intorno alle 19:00, una ragazza di 15 anni è stata presa a pugni in faccia da un extracomunitario nel quartiere Vasto, a Napoli.

È successo pochi minuti fa.Napoli quartiere #VastoCazzotto in faccia ad una ragazza da un africano Geplaatst door Napoli Internazionale op Donderdag 19 juli 2018

L’episodio si è verificato mentre la 15enne era in compagnia della madre al Corso Novara. Improvvisamente l’extracomunitario si è scagliato con violenza nei confronti della giovane, sembrerebbe, senza alcuna motivazione. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 per medicare la ragazza, che fortunatamente non ha riportato gravi traumi. Sulla vicenda indagano i Carabinieri.

La ragazza racconta: “Stavamo camminando e all’improvviso lui mi ha dato un pugno in faccia – spiega- mi ha buttato a terra e mi ha urlato parolacce nella sua lingua. Non lo conoscevo di persona ma solo di viso perché abita nel quartiere e lo avevo già visto qualche volta”.

I residenti del Vasto da tempo ormai documentano via Facebook con video-denunce e foto la situazione esplosiva che si vive quotidianamente nel quartiere. L’accaduto di questa sera, infatti, è solo l’ultimo di una lunga scia di episodi di violenza.