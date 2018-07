Juncker: “Io ubriaco? Ho la sciatica, non mi dimetto. Chiedo rispetto”

Nessun problema di alcolismo, solo un’antipatica sciatica, che “non è una ragione valida per dimettersi”. Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, torna sul video girato in occasione delvertice dei capi di Stato e di governo dei Paesi Nato della scorsa settimana, che mostra il lussemburghese perdere più volte l’equilibrio mentre cammina. Immagini che hanno alimentato voci circa un suo problema con l’alcol, e che hanno indotto Heinz-Christian Strache, vice-cancelliere dell’Austria presidente di turno del Consiglio Ue, a chiedere le dimissioni di Juncker.

Deputata polacca a Juncker: “Il suo alcolismo è un problema per gli interessi europei”

Durante il vertice Nato “ho avuto a che fare con la sciatica, avevo dolori, ma ho comunque partecipato al summit”, chiarisce Juncker in conferenza stampa. Ai presenti assicura di essere “in buona forma”, e rispondendo a chi domanda se è corretto affermare che non aveva bevuto, il lussemburghese replica che “è corretto mercoledì, è corretto questa mattina e sarà corretto questa sera”. Parole che intendono fugare ogni dubbio sulle sue abitudini.

Anche sulle sue intenzioni Juncker mette le cose in chiaro. “Una situazione di salute di questo tipo non è una ragione valida per dimettersi”. Il capo dell’esecutivo comunitario si dice “sorpreso” per l’interesse mostrato per la vicenda. “Francamente di queste cose io ci rido”, dice. Però “chiedo rispetto”.“

