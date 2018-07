Vertice con Putin, Trump: “E’ un inizio molto buono”

“Non siamo andati molto d’accordo negli ultimi anni, ma credo che avremo un buon rapporto in futuro: andare d’accordo con la Russia è una cosa positiva, non negativa”. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump in apertura del vertice a Helsinki con Vladimir Putin. “Il mondo ci sta osservando”. “E’ bello essere qui con te”, ha affermato ancora Trump rivolto a Vladimir Putin, stringendogli la mano.

E Putin: “I nostri contatti continuano costantemente, abbiamo parlato al telefono, ci siamo visti a margine di diversi eventi internazionali. Ma certamente è arrivata l’ora di parlare in maniera particolareggiata dei nostri rapporti bilaterali e dei punti nevralgici internazionali, ce ne sono parecchi”.

“Credo sia un buon inizio, un inizio molto buono”: ha detto il presidente degli Stati Uniti dopo il faccia a faccia di oltre due ore. ANSA