Trump: “la UE è nostra nemica”

WASHINGTON – Donald Trump ha descritto la Ue come un “nemico” degli Usa in un’intervista alla Cbs registrata ieri. Trump ha affermato che gli Usa hanno “molti nemici”, compresa la Ue, in particolare rispetto a “cosa fanno a noi in tema di commercio”.

“Non lo si crederebbe dell’Ue, ma sono un nemico”. Trump ha indicato anche la Russia come un nemico “in certi aspetti”, e la Cina “economicamente”. Su quest’ultima ha precisato: “Non vuol dire che sono cattivi. Non vuol dire nulla. Vuol dire che sono concorrenti”. ANSA