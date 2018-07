Migranti, appello ai vescovi con 110 firme: “fermate il razzismo”

Fermare il razzismo: lo chiede il Vangelo, e lo chiede Papa Francesco; non basta più attivarsi nelle opere concrete, occorre dare un segnale anche più ‘politico’, nel senso ‘alto’ della parola. E’ questo in sintesi il messaggio che decine di operatori della Chiesa hanno voluto dare in una lettera alla Conferenza Episcopale Italiana (Cei) e a tutti i vescovi singolarmente.

In 110 hanno già firmato l’appello tra parroci e direttori delle Caritas, docenti delle università pontificie e responsabili scout, suore di congregazioni religiose a operatori delle diocesi.

L’iniziativa – spiega il rev. Rocco D’Ambrosio, docente di Filosofia politica all’Università Gregoriana di Roma, tra i promotori e firmatari della lettera – è nata “da un confronto spontaneo, dall’esigenza di richiamare tutti ai valori del cristianesimo”. L’appello è pubblicato anche dal sito ‘cercasiunfine’ che continua a raccogliere le firme. ANSAMED