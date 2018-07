Empoli: inaugurato nuovo centro islamico

È stato inaugurato oggi a Empoli un nuovo centro islamico che ha trovato posto in un capannone nella zona commerciale di Carraia. Al taglio del nastro – scrive La Nazione – oltre ai rappresentanti della comunità musulmana locale, erano presenti il sindaco Brenda Barnini e il proposto don Guido Engels.

«Vivere insieme – commenta il primo cittadino – significa vivere in modo sicuro. Rispettare le tradizioni e i valori altrui è l’unico modo per convivere ad abitare le nostre città in modo confortevole. Empoli è da anni città dell’accoglienza e della convivenza».

L’apertura del centro è stata nei giorni scorsi duramente criticata dal centrodestra locale, anche se comunque stamani non ci sono state manifestazioni né atti di protesta.