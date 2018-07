BlackRock: utile netto 2° trimestre +26% a 1,073 miliardi

Secondo trimestre dell’anno in rialzo per la statunitense BlackRock, la più grande società d’investimento del mondo, che ha chiuso i tre mesi a giugno con un utile netto in crescita del 26% rispetto allo stesso periodo del 2017, a 1,073 miliardi di dollari; l’utile per azione è cresciuto del 28% a 6,66 dollari.

I ricavi sono saliti dell’11% a 3,6 miliardi. “BlackRock – si legge nella nota dell’azienda – ha prodotto solidi risultati finanziari nel secondo trimestre”. (askanews)