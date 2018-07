Alluvioni in Cina, evacuate 100.000 persone

Secondo i media locali, il livello dell’acqua è aumentato nel Jialing e nel fiume Yangtze, colpito da forti piogge a Chongqing.

In città, 100.000 persone sono state evacuate in zone sicure per il pericolo di alluvione.

Il livello dell’acqua registrato è di circa 4 metri nel fiume Jialing e circa 6 metri nel fiume Yangtze.

L’acqua nei fiumi ha raggiunto il livello più alto negli ultimi 6 anni.

A causa delle forti piogge in tutto il paese, mentre 14 persone hanno perso la vita a causa di inondazioni e frane, circa 2 milioni di persone sono state evacuate in luoghi sicuri solo in questo mese.