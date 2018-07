Turista danese minorenne violentata dal branco sul Lago di Garda

Violentata da un gruppo di quattro uomini fuori da un locale a Manerba, sponda bresciana del Lago di Garda. È la denuncia choc di una turista danese minorenne in vacanza con la famiglia in un camping. La vicenda è stata riportata dal quotidiano Bresciaoggi.

Il gruppo l’avrebbe molestata tentando di spogliarla: la ragazza è riuscita ad allontanarsi urlando. La ricostruzione è stata confermata anche dagli inquirenti e dai medici dell’ospedale dove è stata visitata.

Sotto choc la giovane ha deciso con la famiglia, che era in vacanza in un campeggio, di lasciare l’Italia e di tornare a casa in Danimarca.

I presunti responsabili sarebbero stati ripresi dalle telecamere installate in un parcheggio. La giovane è stata poi portata in ospedale dopo essere stata notata da altri ragazzi di passaggio all’esterno del locale.