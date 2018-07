La Francia toglie la parola ‘razza’ dalla Costituzione “le razze non esistono”

PARIGI – La Francia cancella la parola ‘razza’ dalla Costituzione: l’Assemblée Nationale – la camera bassa del parlamento francese – ha adottato questo primo emendamento altamente simbolico, nel quadro del progetto di revisione costituzionale promosso dal presidente Emmanuel Macron.

Introdotto, nella carta fondamentale, anche il divieto di ogni “distinzione di sesso” tra cittadini. Nell’articolo 1, che definisce i valori fondamentali della Repubblica, la futura versione emendata indica infatti che “La Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale.

Garantisce l’eguaglianza dinanzi alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di origine o di religione”.

Rispetto alla precedente versione, ancora in vigore fino al definitivo ok della riforma costituzionale, è stata dunque aggiunta la dicitura “distinzione di sesso” e rimossa invece la parola “razza”‘, inclusa tra “origine” e “religione”. Un provvedimento che ha unito la stragrande maggioranza dei gruppi politici “perché ormai ampiamente dimostrato che le razze non esistono“.

Come fanno a dire che le razze non esistono se impongono il meticciato, ovvero l’incrocio delle razze?