Torino, centro sociale Askatasuna: 19 ordini di custodia cautelare

TORINO, 13 LUG – Blitz della polizia di Stato questa mattina a Torino al centro sociale Askatasuna. Gli agenti hanno fatto irruzione nello stabile di corso Regina Margherita per notificare 19 misure cautelari. I provvedimenti rientrano in un’indagine a sui tafferugli scoppiati in via Roma al corteo del Primo Maggio del 2017.