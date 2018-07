Scippa un’anziana e la fa cadere, arrestato minorenne romeno

REGGIO CALABRIA, 13 LUG – Ha tentato di scippare un’anziana senza però riuscirci e provocando la caduta della donna che nell’impatto ha riportato delle lesioni. Un minore di nazionalità romena è stato arrestato a Reggio Calabria dagli agenti delle Volanti della Questura.

Il giovane malvivente, a seguito della reazione improvvisa dell’anziana, che al momento del fatto si trovava in una via del centro cittadino, non è riuscito ad impossessarsi di alcun oggetto di valore della vittima. L’autore del reato, anche grazie alla collaborazione dei cittadini che hanno assistito all’episodio, è stato immediatamente individuato e posto inizialmente agli arresti domiciliari. All’esito dell’udienza di convalida del provvedimento, il ragazzo è stato collocato in una comunità per minori di Reggio Calabria.