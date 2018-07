Sarkozy: “il meticciato è obbligatorio, è la sfida del 21° secolo”

Sarkozy: meticciamento razziale, la scommessa del 21° secolo – Nel video che vi proponiamo vi sono stralci di vari discorsi tenuti in Francia e all’estero (Canada, Arabia Saudita).

Palaiseau 17 dicembre 2008 – L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy ordina ai francesi di razza bianca di incrociarsi con i neri minacciando sanzioni da parte dello stato contro chi si oppone e si rifiuta infliggendo, con tale rifiuto, “umiliazioni” e “ferite” a persone di identità diversa, soprattutto gli arabi, andando così incontro a possibili violenze.



Sarkozy afferma che l’incrocio razziale è la sfida che ci attende nel XXI secolo. Non è una scelta, è un obbligo. È un imperativo. Non possiamo fare diversamente, altrimenti rischiamo di trovarci di fronte a problemi importanti (non dice precisamente quali). Dobbiamo cambiare; quindi cambieremo.

E DOVREMO CAMBIARE tutti nello stesso momento, simultaneamente: dalle imprese alle amministrazioni (magistratura), sia nel campo dell’istruzione che della politica.

Ci dovremo impegnare in questo compito per ottenere questo risultato (il meticciato).

E se non si otterranno risultati malgrado lo sforzo di queste volontà congiunte, se non saranno sufficienti i metodi della Repubblica (democratici), sarà compito dello Stato prendere misure più coercitive .

Discorso 2 in Arabia Saudita – Qui il tono cambia, forse per non offendere il forte identitarismo musulmano.

Miei cari amici dell’Arabia Saudita, non si tratta di imporre dall’alto un modello unico di civiltà.

Non sarebbe altro che ripetere gli errori tragici del passato, che hanno causato tante sofferenze.

Queste vorrebbe dire negare l’identità, vorrebbe dire non creare la pace e la fratellanza, ma la violenza poiché nulla è più pericoloso del ferire e umiliare l’ identità – e un’identità ferita è un’ identità radicalizzata.

Canada – Incoraggiare, imporre il meticciato come obbligo del 21° secolo, una sfida che la Francia ha sempre conosciuto. E in questo compito della scommessa futura, del meticciato, la Francia resta fedele alla sua storia.