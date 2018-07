Roma: minorenne Rom contromano su auto rubata causa incidente, tre veicoli coinvolti

Roma – Incidente a Cinecittà: minore provoca carambola tra tre auto in via Quitavalle

Contromano, su una Fiat Panda rubata e senza patente, in quanto non ancora maggiorenne. Così un minorenne ha innescato una carambola che ha visto coinvolte tre auto nella zona di Cinecittà. L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 19:00 di ieri mercoledì 11 luglio in via Umberto Quintavalle, altezza incrocio con via Vincenzo Lamaro.

Contromano su un’auto rubata

Tre le vetture coinvolte nel sinistro causato dal minorenne, oltre alla Fiat Panda sulla quale si trovava, anche una Alfa Romeo Giulietta ed una Daewoo Matiz. Nella carambola non si sono registrati feriti. Allertati i soccorritori sul posto sono arrivati gli agenti del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale. Accertamenti da parte delle forze dell’ordine intervenute a Cinecittà insieme ai ‘caschi bianchi’, la posizione del minorenne, identificato in un giovane di origine rom, è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.

