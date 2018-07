Grasso: LeU cantiere aperto per fare buona politica

ROMA, 13 LUG – “Ripartiamo da qui: da ora potete aderire gratuitamente alla prima fase del percorso di LeU, quella della definizione del profilo politico e del manifesto delle idee, e contribuire con le vostre proposte a dare una nuova anima alla sinistra di questo Paese. L’unico modo per farlo è registrarsi online sul sito: liberieuguali.it.

Liberi e Uguali da oggi è un cantiere aperto: crediamo si possa fare buona politica a partire dalle esperienze, dalla passione, dalle idee e dall’impegno di ciascuno di noi. Dopo il 4 marzo dobbiamo ricominciare con umiltà, parola bellissima che dovrebbe essere propria di chiunque si impegna per il bene comune. Io mi sono appena registrato ma so di non poter cambiare le cose da solo. Del resto, “se un uomo sogna da solo, il sogno resta un sogno, ma quando tanti uomini sognano la stessa cosa il sogno diventa realtà”.Coraggio, Leu.”

E’ il testo della newsletter che Pietro Grasso, leader di Leu, ha inviato ai simpatizzanti. ansa