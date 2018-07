UE: 3 milioni di euro a consulenti esterni “esperti in immigrazione”

Carmine Gazzanni per www.lanotiziagiornale.it

Le date, a volte, dicono più di quello che si pensi. E così non è banale che, dopo la chiusura dei porti italiani voluta dal duo Matteo Salvini e Danilo Toninelli con la ormai famosa Aquarius, dopo l’effetto domino cui il celodurismo italiano ha portato con i “guai” governativi in Germania tra la cancelliera Angela Merkel e il ministro dell’Interno Horst Seehofer, dopo l’alzata di spallucce delle istituzioni europee che, al di là di frasi di circostanza, ancora non riescono a trovare la quadra su un problema annoso com’è quello dei migranti e dell’accoglienza…

Ebbene, dopo tutto questo, il 7 luglio, nell’indifferenza generale (era un sabato, d’altronde) viene pubblicato dal Parlamento europeo un bando di gara sfuggito ai canali mainstream ma che dice molto di quanto a Bruxelles sappiano come intervenire su frontiere, Dublino, rifugiati e via dicendo. In sintesi, l’Europarlamento è pronto a stipulare un contratto, recita la documentazione ufficiale, “su una serie di questioni attuali ed emergenti”. Ma quali sono tali questioni? “Spazio di libertà, sicurezza e giustizia”, “Controlli alle frontiere, asilo e migrazione” e “cooperazione giudiziari e cooperazione di polizia”. Insomma, parliamo di ambiti direttamente riferibili alla questione dei migranti.

Tutti in agguato – Insomma, il Parlamento europeo, a quanto pare, vista l’emergenza del momento, come si riconosce esplicitamente nello stesso documento di gara, ha deciso di affidarsi a consulenti esterni. C’è da aspettarsi, ovviamente, che tanti tink-tank e pensatoi vari cercheranno di accaparrarsi l’ambita torta. Parliamo, d’altronde, di una spesa complessiva di tre milioni di euro.

Ma in cosa consisterà il lavoro dei consulenti? Il contratto di servizio è destinato a sostenere il lavoro dell’Ue, “consentendo di ordinare studi, briefing, sostegno degli eventi del Parlamento europeo con esperti esterni, ecc”. Non solo: la consulenza potrà essere fornita in forma scritta attraverso report “forniti su richiesta ad hoc entro un periodo di tempo limitato e definito”, ma anche in forma orale con la “partecipazione a riunioni di commissione e presentazioni dei leader o il sostegno di eventi del Parlamento europeo”. Ovviamente, specificano da Bruxelles, “i fornitori hanno la responsabilità scientifica esclusiva dei risultati del loro lavoro”. Come dire: quanto diranno non è “colpa” nostra. [….]